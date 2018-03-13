Донецкая фильтровальная станция остановила работу из-за обстрелов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Руководство Донецкой фильтровальной станции (ДФС) намерено вывести персонал и остановить работу предприятия из-за непрекращающихся обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины.

"В связи с тем, что транспортные средства с сотрудниками ДФС за последнюю неделю трижды подвергались прицельным обстрелам со стороны ВСУ, руководство КП "Компания "Вода Донбасса" вынуждено пойти на крайние меры: вывести персонал и остановить работу станции", - сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон) и в переговорном процессе.

По словам представителя СЦКК украинская сторона целенаправленно ведет политику по запугиванию гражданского населения.

"Второй день подряд рабочие смены, обслуживающие ДФС, попадают под обстрел ВСУ с позиций 25-й ОВДБр, блиндажи которой расположены с западной части от автотрассы Н-20", - добавил представитель Совместного центра.

Он также выразил надежду, что СММ ОБСЕ оперативно отреагирует на обращение ДНР и сделает все возможное, чтобы не допустить остановку ДФС, обеспечивающей водой жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.

Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой в так называемой нейтральной зоне.