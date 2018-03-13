Британская полиция не нашла связи между отравлением Скрипаля и смертью Глушкова

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Скотланд-Ярд не располагает информацией о том, что отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и смерть соратника Бориса Березовского Николая Глушкова каким-либо образом связаны, говорится в заявлении британской полиции, опубликованном во вторник.

"Нет оснований для предположения, что (кончина Глушкова - ИФ) имеет отношение к инциденту в Солсбери", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что адвокат бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" и соратника Бориса Березовского Николая Глушкова подтвердил его смерть.

"Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер, может несколько дней назад, может раньше, мне точно неизвестно, как неизвестны обстоятельства и причина его смерти", - сказал "Интерфаксу" во вторник адвокат Андрей Боровков.

Он уточнил, что о смерти своего 69-летнего подзащитного узнал от его родственников.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.