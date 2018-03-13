148 жителей покинули Восточную Гуту во время 15-й гумпаузы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Почти 150 жителей смогли покинуть Восточную Гуту во время пятнадцатой по счету гуманитарной паузы, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате достигнутой договоренности сегодня анклав смогли покинуть 148 местных жителей, в том числе 79 детей, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, где им оказывается необходимая помощь", - сказал во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

К российским военным поступают просьбы от жителей Восточной Гуты открыть новые коридоры, которые позволят покинуть зону боевых действий.

"В последнее время люди все чаще просят открыть дополнительные коридоры выхода из анклава, поскольку выход к Мухайям аль-Вафедину для жителей большинства районов, удерживаемых боевиками, остается заблокированным", - сказал во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Действующие здесь радикальные группировки нарушают режим прекращения огня, постоянно провоцируют правительственные войска на ответные действия", - сказал Евтушенко.

По его словам, продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. "За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны два раза, боевиками выпущены одна ракета и четыре мины. Погибли два мирных жителя, есть разрушения", - сказал Евтушенко.

Восточная Гута - одна из четырех зон деэскалации в Сирии. Это один из главных остающихся оплотов экстремистов и вооруженных противников президента Сирии Башара Асада.

24 февраля члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней.