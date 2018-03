Российское посольство запросило у МИД Великобритании объяснений в связи с угрозами кибератак

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Великобритании направило во вторник в британский МИД официальный запрос с просьбой разъяснить угрозы со стороны парламента осуществить кибератаку против России.

"Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения по поводу угроз осуществить кибератаку, которые прозвучали в парламенте и в СМИ. Россия серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере российской дипмиссии.

Embassy has officially requested explanations from @ForeignOffice on the cyber attack threats heard at Parliament and in the media. Russia takes a serious view on cyber security breaches. pic.twitter.com/q1Kfvnpn2A