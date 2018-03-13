В мире

Один из задержанных в Ливии грузинских моряков освобожден

Еще двое остаются в заключении

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Гражданин Грузии, матрос Нукри Хохба, который вместе с другими членами экипажа турецкого судна "Рекс" более полугода назад был задержан в ливийском порту Триполи по обвинению в нелегальном судоходстве, освобожден из заключения и сегодня вернулся домой, в родной город Батуми, сообщает во вторник пресс-служба МИД Грузии.

"Основанием для освобождения Хохба стало отсутствие доказательств, подтверждающих причастность рядовых членов экипажа, среди которых был грузинский моряк, к предъявленным судну обвинениям, а дело капитана и его помощника (также граждан Грузии - ИФ) передано обвинительной палате, и судебное следствие продолжается", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

При этом отмечается, что МИД Грузии интенсивно продолжает работать над освобождением оставшихся в заключении грузинских моряков. В этот процесс активно включены как центральный аппарат министерства, так и грузинские миссии за рубежом, Агентство морского транспорта Грузии, правительство Аджарской автономной республики, а также посольства стран-партнеров.

Турецкое судно, которое плавало под флагом Танзании, было задержано в Ливии 30 августа 2017 года по обвинению в нелегальной перевозке груза, о чем в Грузии стало известно лишь в середине сентября. На судне находились 11 членов экипажа, из них трое - граждане Грузии, остальные - Турции и Индии.

Теги: Грузия, Ливия
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