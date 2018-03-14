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В Бундестаге пройдет голосование по кандидатуре Меркель на пост канцлера ФРГ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Голосование по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ пройдет в среду утром в Бундестаге, ей требуется набрать так называемое "канцлерское большинство" - не менее 355 из 709 голосов.

Заседание в Бундестаге откроется в 9:00 по берлинскому времени (11:00 мск), голосование будет тайным.

Накануне А.Меркель, возглавляющая Христианско-демократический союз (ХДС), председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали коалиционное соглашение о создании нового правительства страны. В сумме у всех трех фракций в парламенте 399 мест.

В случае своего переизбрания А.Меркель направится во дворец Бельвю, где находится резиденция президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который в свою очередь около 11:00 (13:00 мск) назначит ее на пост канцлера. После этого, канцлер вернется в Бундестаг и примерно в 12:00 (14:00 мск) будет приведена к присяге. В 13:30 местного времени (15:30 мск) в Берлине должно завершиться формирование правительства Германии.

Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам удалось преодолеть основные разногласия по ряду вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции". Договоренности касаются налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в Германию.

Теги: Германия, Ангела Меркель
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