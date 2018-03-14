В мире

ДНР потребовала от Украины вернуть 297 находящихся в заключении жителей Донбасса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) требует от Украины включить в список для обмена 297 жителей Донбасса, которые удерживаются на ее территории, Киев подтверждает наличие лишь 81 пленного, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ДНР, полномочного представителя ДНР в гуманитарной подгруппе Дарью Морозову.

"Киев подтверждает нахождение на своей территории только 81 человека. Задержание еще 216 украинские власти признавать отказываются. Между тем украинская сторона разыскивает на территории Донбасса около 115 человек. ДНР подтвердила местонахождение 14 из них. Необходимо помнить, что мы удерживаем в заключении только военных и диверсантов, чья вина была доказана. Если человеку импонирует украинская сторона, и он об этом высказывается, мы за это не сажаем. Каждый имеет на это право, если он действует в рамках закона. В этом наша позиция принципиально отличается от украинской. (...) Украинские силовики зачастую задерживают пожилых людей, которые ездят на Украину, чтобы получить пенсии. Потом эти люди оказываются в списках пленных, подготовленных к обмену", - приводит издание слова Д.Морозовой.

Донецкий политик считает, что обмен пленными по принципу "всех на всех", скорее всего, не будет реализован до завершения военного конфликта. По ее мнению, сначала Украина должна в соответствии с Минскими соглашениями принять закон об амнистии, а украинские силовики - перестать преследовать гражданское население по политическим причинам, сообщается в статье.

"Война в Донбассе идет без малого четыре года, но при этом Киев отказывается выполнять свои обязательства. Тем не менее сейчас необходимо достичь соглашения по обмену тех лиц, которые согласованы обеими сторонами. Однако украинское предложение от февраля 2018 года нас категорически не устраивает. Киев предлагает поменять лишь шестерых украинцев на 16 жителей Донбасса. Мы хотим вернуть как минимум 81 человека. Посмотрим на результат переговоров", - отметила Д.Морозова.

Два собеседника издания, представляющие украинскую сторону в контактной группе, пояснили, что Киев не отказывается от проведения обмена, однако "процесс согласования не быстрый и требует тщательной проработки", говорится в публикации "Известий".

Теги: Украина, ДНР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Главной причиной отставки госсекретаря Трамп назвал разногласия по ИрануГлавной причиной отставки госсекретаря Трамп назвал разногласия по Ирану
Тиллерсона устраивала сделка с Ираном, Трампа — нетПодробнее
Трампа призвали рассмотреть вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризмаТрампа призвали рассмотреть вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризма
Сенатор-демократ потребовал от администрации президента США выработать новые санкцииПодробнее
Трамп назначил Хизер Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаряТрамп назначил Хизер Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря
Экс-ведущая телеканала Fox News с апреля 2017 года была официальным представителем госдепа СШАПодробнее
МИД РФ пригрозил запретить британским СМИ работать в России в случае закрытия RTМИД РФ пригрозил запретить британским СМИ работать в России в случае закрытия RT
Лондон заявил, что может пересмотреть условия работы телеканала Russia Today из-за "дела Скрипаля"Подробнее
Перестановки Трампа в администрации США объяснили подготовкой к переговорам с КНДРПерестановки Трампа в администрации США объяснили подготовкой к переговорам с КНДР
Президент США думает, что после отставки с поста госсекретаря Рекс Тиллерсон "станет намного счастливее"Подробнее
Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"
Британский посол заявил, что Лондон по-прежнему ждет до конца дня объяснений по поводу произошедшегоПодробнее
Трамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаТрамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепартамента
Новым госсекретарем станет нынешний глава ЦРУ Майк ПомпеоПодробнее
Разработчик "Новичка" исключил возможность выздоровления Скрипаля в случае отравления этим веществомРазработчик "Новичка" исключил возможность выздоровления Скрипаля в случае отравления этим веществом
По его словам, в России формула этого вещества засекречена, так что никакая другая страна использовать его не моглаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 марта6 фото
12 марта
Фотохроника 12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафыВ РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейВ РоссииАдвокат режиссера Сенцова заявил о его готовности подать прошение о помиловании

Главной причиной отставки госсекретаря Трамп назвал разногласия по Ирану

Главной причиной отставки госсекретаря Трамп назвал разногласия по ИрануТиллерсона устраивала сделка с Ираном, Трампа — нет Подробнее

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе Монголии

Наблюдатели ОБСЕ изучат работу общественной приемной предвыборного штаба Путина

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

ДНР потребовала от Украины вернуть 297 находящихся в заключении жителей Донбасса

Трампа призвали рассмотреть вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризма

Трампа призвали рассмотреть вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризмаСенатор-демократ потребовал от администрации президента США выработать новые санкции Подробнее

Путин посетит строящийся Крымский мост

Трамп назначил Хизер Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря

Трамп назначил Хизер Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаряЭкс-ведущая телеканала Fox News с апреля 2017 года была официальным представителем госдепа США Подробнее

В Бундестаге пройдет голосование по кандидатуре Меркель на пост канцлера ФРГ

В ЦУПе отчитались об успешной коррекции орбиты МКС

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru