Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
В мире

Конгрессмены-демократы США намерены продолжать расследование "российского дела"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Демократы комитета по разведке палаты представителей Конгресса США в ответ республиканцам опубликовали во вторник вечером по местному времени свой собственный доклад о ходе расследования так называемого "российского дела", в котором вопрос о возможном сговоре между кампанией президента Дональда Трампа и Россией - один из ключевых.

В понедельник член палаты представителей Майк Конауэй заявил, что республиканцы в комитете по разведке нижней палаты не нашли доказательств наличия сговора между президентской кампанией Дональда Трампа и Россией и завершают свое годовое расследование. Республиканцы подготовили 150-страничный проект доклада и передали его демократам на рассмотрение во вторник.

В опубликованном 21-страничном докладе демократов перечисляются свидетели, документы и аспекты, которые, по их мнению, еще необходимо проработать.

"Решение о завершении расследования до того, как будут опрошены ключевые свидетели и получены важные документальные доказательства, не позволит нам в полной мере выполнить наш долг перед Палатой представителей и американским народом", - говорится в документе.

Согласно докладу, расследование уделило недостаточно внимания вопросам, связанным со взломом и распространением электронных писем предвыборного штаба экс-кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, передачей этой информации команде Трампа, а также возможным сговором между кампанией Трампа и российскими посредниками.

В документе ставится вопрос о том, какие связи у российских посредников могли быть с российским руководством.

Помимо этого, демократы считают, что необходимо проработать вопросы, которые касаются мер по обеспечению безопасности будущих выборов, предполагаемых финансовых операций Трампа совместно с Deutsche Bank и Россией и попыток президента США препятствовать расследованию ФБР. По мнению демократов, следует также изучить масштаб использования Россией соцсетей для распространения пропаганды и дезинформации.

Как отмечается в докладе, комитет по разведке пока не запрашивал документы у примерно 20 представляющих для них интерес организаций, включая Deutsche Bank, социальные сети и Национальную стрелковую ассоциацию США.

Демократы считают, что необходимо опросить еще 30 свидетелей, и обвиняют республиканцев в том, что они отказались беседовать со значительным числом лиц, в том числе с бывшим пресс-секретарем Белого Дома Шоном Спайсером и экс-главой аппарата Белого дома Райнсом Прибусом.

Представители демократической партии уверены в необходимости побудить более чем 15 человек и групп лиц вновь предстать перед комитетом или предоставить необходимые документы. Среди этих лиц - сын президента США Дональд Трамп-младший, личный адвокат президента Майкл Коэн, зять президента и советник Джаред Кушнер, бывший советник по коммуникациями Хоуп Хикс и генпрокурор Джефф Сешнс.

В докладе также излагается обновленная информация о выводах демократов по различным аспектам расследования.

Ведущий демократ комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил журналистам во вторник, что "работа комитета далека от завершения".

"Мы будем предоставлять общественности отчеты о том, что нам будет известно и работе, которую предстоит сделать, если не нам, так другим, чтобы страна могла быть уверена, что ее администрация действует в лучших интересах государства, а не вследствие инструментов воздействия, которые Россия может иметь в отношении президента США", - сказал он.

Он пообещал, что его комитет "сделает все возможное, чтобы продолжить работу".

"Есть лица, которые хотят сотрудничать с нашим комитетом и делиться информацией, и мы продолжим это делать", - отметил А.Шифф.

"Мы намерении приложить к нашему докладу полные показания всех свидетелей. Большинство из них заявило, что они поддерживают обнародование этих данных", - подчеркнул демократ.

Теги: США, Дональд Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Главной причиной отставки Тиллерсона назвали разногласия с Трампом по ИрануГлавной причиной отставки Тиллерсона назвали разногласия с Трампом по Ирану
Госсекретаря устраивала сделка с Ираном, президента — нетПодробнее
Трампа призвали рассмотреть вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризмаТрампа призвали рассмотреть вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризма
Сенатор-демократ потребовал от администрации президента США выработать новые санкцииПодробнее
Хизер Нойерт назначена исполняющей обязанности заместителя госсекретаря СШАХизер Нойерт назначена исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США
Экс-ведущая телеканала Fox News с апреля 2017 года была официальным представителем госдепаПодробнее
МИД РФ пригрозил запретить британским СМИ работать в России в случае закрытия RTМИД РФ пригрозил запретить британским СМИ работать в России в случае закрытия RT
Лондон заявил, что может пересмотреть условия работы телеканала Russia Today из-за "дела Скрипаля"Подробнее
Перестановки Трампа в администрации США объяснили подготовкой к переговорам с КНДРПерестановки Трампа в администрации США объяснили подготовкой к переговорам с КНДР
Президент США думает, что после отставки с поста госсекретаря Рекс Тиллерсон "станет намного счастливее"Подробнее
Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"
Британский посол заявил, что Лондон по-прежнему ждет до конца дня объяснений по поводу произошедшегоПодробнее
Трамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаТрамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепартамента
Новым госсекретарем станет нынешний глава ЦРУ Майк ПомпеоПодробнее
Разработчик "Новичка" исключил возможность выздоровления Скрипаля в случае отравления этим веществомРазработчик "Новичка" исключил возможность выздоровления Скрипаля в случае отравления этим веществом
По его словам, в России формула этого вещества засекречена, так что никакая другая страна использовать его не моглаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 марта6 фото
12 марта
Фотохроника 12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафыВ РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейВ РоссииАдвокат режиссера Сенцова заявил о его готовности подать прошение о помиловании

Ушел из жизни ученый Стивен Хокинг

Знаменитый физик скончался у себя дома в Кембридже на 77 году жизни Подробнее

Экипажи корабля "Союз МC-08" отработают на Байконуре стыковку с МКС

Конгрессмены-демократы США намерены продолжать расследование "российского дела"

Главной причиной отставки Тиллерсона назвали разногласия с Трампом по Ирану

Главной причиной отставки Тиллерсона назвали разногласия с Трампом по ИрануГоссекретаря устраивала сделка с Ираном, президента — нет Подробнее

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе Монголии

Наблюдатели ОБСЕ изучат работу общественной приемной предвыборного штаба Путина

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

ДНР потребовала от Украины вернуть 297 находящихся в заключении жителей Донбасса

Трампа призвали рассмотреть вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризма

Трампа призвали рассмотреть вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризмаСенатор-демократ потребовал от администрации президента США выработать новые санкции Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru