Экипажи корабля "Союз МC-08" отработают на Байконуре стыковку с МКС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты космического назначения "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МC-08". Основной (космонавт Олег Артемьев, астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд) и дублирующий экипажи (космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг) каждый день тренируются стыковать корабль "Союз" с международной станцией, готовятся проводить научные эксперименты и поддерживать работоспособность станции, сообщили агентству "Интерфакс" на космодроме.

По его словам, как и всегда на заключительном этапе подготовки к пуску, особое внимание уделяется отработке стыковки корабля "Союз" к международной станции: стыковка запланирована в автоматическом режиме, но в случае какого-либо сбоя командир экипажа должен взять управление на себя, а остальные члены экипажа помогать ему в определении расстояния и углов до станции.

Кроме того, ежедневно значительное время выделяется на проведение мероприятий по привыканию экипажа к невесомости.

В четверг, 15 марта, запланировано проведение "открытой тренировки" - на занятия экипажа будут допущены представители прессы. На 16 марта намечена вторая тренировка экипажа в корабле "Союз", в ходе которой космонавты и астронавты ознакомятся с изменениями, внесенными в корабль по их замечаниям на первой тренировке и примут корабль у испытателей.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МC-08" запланирован на 20:44 (мск) 21 марта с 1-й стартовой площадки ("Гагаринский старт") космодрома Байконур. Экипажу предстоит проработать на борту МКС полгода в составе 55-й и 56-й экспедиций МКС.