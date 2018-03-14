Что случилось этой ночью: среда, 14 марта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Знаменитый астрофизик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни в Кембридже. Об этом сообщили дети профессора.

- В Белом доме назвали главную причину отставки Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон не сошлись во взглядах относительно соглашения с Ираном по атому. Исполнять обязанности заместителя госсекретаря США будет Хизер Нойерт — официальный представитель Госдепартамента.

- Член комитета по иностранным делам сената, демократ Роберт Менендес призвал Дональда Трампа рассмотреть вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризма. Он также предложил ввести санкции по химоружию в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

- ФСБ раскрыла канал по переправке сторонников ИГ (террористическая групировка; запрещена в РФ) в Ирак и Сирию. В Москве и области задержано 60 иностранных граждан.