Что случилось этой ночью: среда, 14 марта

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Смерть Стивена Хокинга и последствия увольнения Тиллерсона

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Знаменитый астрофизик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни в Кембридже. Об этом сообщили дети профессора.

- В Белом доме назвали главную причину отставки Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон не сошлись во взглядах относительно соглашения с Ираном по атому. Исполнять обязанности заместителя госсекретаря США будет Хизер Нойерт — официальный представитель Госдепартамента.

- Член комитета по иностранным делам сената, демократ Роберт Менендес призвал Дональда Трампа рассмотреть вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризма. Он также предложил ввести санкции по химоружию в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

- ФСБ раскрыла канал по переправке сторонников ИГ (террористическая групировка; запрещена в РФ) в Ирак и Сирию. В Москве и области задержано 60 иностранных граждан.

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