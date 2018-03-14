"Ъ" узнал о предоставлении охраны политэмигрантам из РФ в Великобритании

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Некоторым гражданам России, получившим убежище в Великобритании, преддоставлена охрана. Об этом сообщает сегодня газета "Коммермсантъ" со ссылкой на свои источники.

"После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина", - рассказал изданию один из российских политэмигрантов. При этом не раскрывается, кто именно из россиян и как давно был взят под охрану.

Эта информация появилась в материале "Ъ", посвященном смерти в Лондоне экс-замгендиректора "Аэрофлота", бизнес-партнера Бориса Березовского Николая Глушкова, заочно осужденного в России за мошенничество. Пока британская полиция не связывает произошедшее с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако проверка обстоятельств гибели Глушкова поручена антитеррористическому подразделению Скотленд-Ярда, которое расследует произошедшее в Солдсбери.

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В понедельник, 12 марта, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.