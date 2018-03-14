В Сеуле допросили экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака по делу о коррупции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Бывший южнокорейский президент Ли Мён Бак явился на допрос в прокуратуру центрального района Сеула в рамках дела о коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями в годы, когда он занимал пост главы государства, сообщает в среду телеканал Уай-Ти-Эн.

"Сегодня у меня очень тяжело на душе. Я хотел бы попросить прощения за то, что доставил народу так много беспокойства", - сказал Ли Мён Бак собравшимся перед зданием прокуратуры журналистам.

Он также выразил надежду на то, что это станет "последним случаем в истории страны", когда экс-президент Южной Кореи дает показания в прокуратуре.

СМИ напоминают, что Ли Мён Бак - уже пятый бывший глава южнокорейского государства, который стал фигурантом расследований. Так, в частности, из-за ряда обвинений, в том числе в коррупции и взяточничестве, весной 2017 года была отстранена от власти экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе.

Ли Мён Бак, занимавший пост президента Южной Кореи с 2008 по 2013 годы, ранее оказался в центре коррупционного скандала, связанного с компанией по производству автомобильных запчастей DAS. По данным следствия, он является реальным владельцем этой компании, которая по документам принадлежит его брату. Следователи полагают, что Ли Мён Бак использовал эту компанию, чтобы скрывать свои активы от надзорных органов.

Кроме этого, обвинения выдвинуты против бывших высокопоставленных советников Ли Мён Бака. В частности, речь идет о том, что советники, по его указанию незаконным путем получали деньги от национальной разведки, а затем передавали их в президентскую администрацию.