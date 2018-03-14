Рогозин предупредил о необратимых последствиях размещения оружия США в космосе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Действием с необратимыми последствиями называет планы по размещению американского оружия в космосе в случае их реализации заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", - написал Рогозин на своей странице в фейсбуке в среду, комментируя соответствующее заявление президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп во вторник (в ночь на среду по московскому времени), выступая на базе морских пехотинцев "Сан-Диего" в Калифорнии, не исключил возможности создания в стране космических сил.

"Моя новая национальная космическая стратегия признает космическое пространство областью, в которой могут разворачиваться боевые действия, так же как и на суше, в воздухе и на море. Мы можем даже получить "космические силы", - сказал Трамп.

По его словам, поначалу он не воспринимал эту концепцию всерьез, но потом понял, что это "отличная идея".

"Мы, может быть, и должны сделать это", - отметил он.