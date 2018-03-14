Посольство РФ в Лондоне запросит консульский доступ к дочери Скрипаля

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Как стало известно "Интерфаксу", посольство России в Лондоне намерено запросить в среду консульский доступ к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии.

"Сегодня посольство в Лондоне запросит доступ к дочери Скрипаля, она является гражданкой России", - сказал собеседник агентства.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров потребовал от Лондона обеспечить российской стороне доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь на основании, в том числе, того, что последняя является гражданкой России.

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.