Восточную Гуту смогли покинуть еще 49 мирных жителей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Очередная группа мирных жителей почти из 50 человек покинула Восточную Гуту, выйдя из города Дума через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Об этом сообщил журналистам в среду начальник центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал Юрий Евтушенко.

"Очередной этап переговоров центра по примирению враждующих сторон с представителями незаконных вооружённых формирований в Восточной Гуте увенчался успехом: была достигнута договоренность о выводе в среду из района ещё нескольких групп мирных жителей, к настоящему моменту вышли 49 человек, среди них есть больные и раненые", - сказал он.

По словам Евтушенко, в настоящее время решается вопрос об их размещении, беженцам будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская.

Накануне усилиями ЦПВС была достигнута договоренность о выводе нескольких групп мирных жителей из Восточной Гуты. Сперва район покинули около 100 человек, к концу дня их количество достигло 148. В общей сложности за время работы гумкоридора из Восточной Гуты было выведено более 350 человек.