Sky News сообщил о готовящейся высылке российских дипломатов из Великобритании

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава британского правительства Тереза Мэй объявит о высылке российских дипломатов из Великобритании в качестве одной из ответных мер на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Собеседники телеканала отметили, что количество высылаемых российских дипломатов будет "значительным", но не таким большим, как в 1971 году, когда из Великобритании выслали 105 советских дипломатических сотрудников.

"Нет уверенности в том, что будет выслан российский посол... Великобритания хочет оставить возможность для диалога", - отметили собеседники канала.

5 марта в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом были госпитализированы работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль ранее получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в британском парламенте, что "господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России", известным под названием "Новичок". "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - сказала Мэй.

Премьер-министр Великобритании заявляла, что Лондон до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ, и будет готов принять самые серьезные ответные меры.