Лондон договорился координировать действия по "делу Скрипаля" с Трампом и европейскими лидерами

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном необходимость координировать реакцию на дело об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"За последние 24 часа я говорила с президентом Трампом, канцлером Меркель и президентом Макроном. Мы договорились тесно сотрудничать и реагировать на эти варварские действия, а также координировать наши усилия, отстаивая международный порядок, который Россия пытается подорвать", - заявила Мэй в британском парламенте.

Она добавила, что в ближайшие дни обсудит ситуацию с другими мировыми лидерами.

"Я приветствую мощную поддержку НАТО и партнеров по Европейскому союзу и других стран", - отметила британский премьер.