"Би-би-си" сообщила о сокращении штата посольства РФ в Лондоне на 40% после высылки дипломатов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Объявленная в среду премьер-министром Великобритании Терезой Мэй высылка российских дипломатов приведет к сокращению дипломатического состава посольства РФ в Лондоне приблизительно на 40%, сообщает "Би-би-си".

Согласно данным ее корреспондента, в настоящее время в дипломатическом списке посольства РФ числятся 58 дипломатов. После отъезда 23 из них останется только 35 дипломатов.

Британские СМИ напоминают, что прежде были и большие по количеству дипломатов высылки. Так, в 1971 годы британские власти потребовали отъезда из страны сразу 90 советских дипломатов, еще 15 не разрешено было возвращаться в Великобританию. Но тогда посольство Советского Союза в Лондоне было гораздо больше.

Ранее в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о мерах, которые Лондон примет в отношении России в связи с "делом Скрипаля". В частности, она заявила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата. По словам Мэй, это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет.

5 марта в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом были госпитализированы работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль ранее получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.