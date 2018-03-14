Лондон жестко ответил на отравление Скрипаля. Обобщение

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Отношения России и Великобритании, похоже, достигли самой низкой точки за последние десятилетия. Лондон объявил сегодня о высылке 23-х российских дипломатов и заморозке отношений на высоком уровне из-за "дела Сергея Скрипаля". Москва назвала это частью огульной антироссийской кампании и беспрецедентно грубой провокацией. Какие конкретно ответные меры будут приняты по отношению к Лондону, пока не сообщается, но, очевидно, они не заставят себя долго ждать.

Высылка дипломатов и заморозка контактов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила сегодня в парламенте страны с заявлением об ответных мерах в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В том что меры будут приняты, практически никто не сомневался, интрига заключалась только в том, насколько радиальные шаги предпримет Лондон.

Первое, к чему решили прибегнуть британские власти – выслать из страны часть российских дипломатов. Покинуть страну вынуждены будут 23 человека, которых Лондон определил как "незаявленных офицеров разведки". На сборы им дали неделю.

"Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это отражает факт, что российское государство не в первый раз действует против нашей страны", - заявила Мэй.

Из истории дипломатических скандалов Лондон в прошлом прибегал и к более масштабным высылкам российских дипломатов. Так, в 1971 году британские власти выслали из страны 105 сотрудников советских загранучреждений - рекордное за всю историю шпионских скандалов количество. Произошло это из-за раскрытия советской агентурной сети офицером КГБ Олегом Лялиным. В ответ из Советского Союза были высланы 18 британских сотрудников дипмиссии.

Британский премьер объявила, что Россия не предоставила никаких убедительных объяснений в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В связи с этим Великобритания приостанавливает контакты с Россией на высоком уровне.

"Мы приостанавливаем все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Россией, включая отзыв приглашения министра иностранных дел Лаврова в Великобританию", - сказала она.

Мэй отметила, что министры и высокопоставленные представители станы не поедут на чемпионат мира по футболу, который состоится в России этим летом. Это решение касается и представителей британской королевской семьи.

Премьер констатировала, что отношения двух стран не смогут быть сохранены на прежнем уровне. Тем не менее, по ее словам, британская сторона не заинтересована в полном прекращении диалога.

Другие меры - секретные и не очень

Среди других объявленных сегодня мер - заморозка российских государственных активов в случае, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства, а также усиление проверок российских граждан и частных самолетов на границах страны.

Глава британского правительства заявила, что против России может быть принят и "ряд секретных мер", которые не были озвучены сегодня в целях национальной безопасности.

"Мы предпримем ряд мер, которые находятся в компетенции наших служб Национальной безопасности. Они направлены на противодействие угрозам, которые представляют действия враждебного государства. Сегодня я очертила лишь некоторые из этих мер. Парламентарии понимают, что существует кое-что, о чем из соображений национальной безопасности нельзя говорить прилюдно", - сказала Мэй.

В список мер в отношении России, вопреки некоторым прогнозам, не был включен пересмотр условий вещания российского телеканала RT на территории Великобритании. Как пояснила Мэй, этот вопрос находится в компетенции британского регулятора в сфере телерадиовещания, а не правительства страны.

"Беспрецедентно грубая провокация"

В ответ на речь Мэй в МИД РФ заявили, что Великобритания наказывает Россию под фальшивым предлогом. Решение Лондона дипломаты расценили как "беспрецедентно грубую провокацию".

"Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией", - заявили на Смоленской площади.

На момент написания ни о каких конкретных ответных мерах Москвы в отношении Лондона объявлено не было. В МИДе пообещали, что они не заставят себя долго ждать.

"Риторика - одно, прагматика - другое"

Имеющийся у Великобритании арсенал рестриктивных мер в отношении Москвы несколько ограничен, но может существенно расширится, если союзники страны по ЕС и НАТО решат поддержать Лондон, считает политолог, редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Ужесточение санкций до иранского уровня с изоляцией российской банковской системы (отключение от SWIFT - ИФ) и введением эмбарго возможно только вместе со всеми остальными", - заявил он "Интерфаксу".

Однако Лукьянов считает такое развитие событий маловероятным. "Риторика - одно, прагматика - другое. Континентальная Европа не против использовать российский фактор для собственного сплочения, однако идти фактически на разрыв с Москвой не собирается", - пояснил эксперт, отметив, что и отношения ЕС и Лондона сейчас натянутые из-за Brexit.

"У США своя повестка в отношениях с Россией, более чем конфронтационная, но собственная. Впрочем, морально-политическую поддержку из Вашингтона Лондон получит", - продолжил он.

По мнению Лукьянова, в целом способность Великобритании стать лидером новой волны антироссийской политики в мире ограничена. "Что не исключает масштабного использования инцидента для продолжения мировой информационной кампании против России, которая практически не затихает по разным поводам уже несколько лет", - считает эксперт.

Ультиматум Лондона и негодование Москвы

В понедельник, 12 марта, Тереза Мэй заявила, что, согласно выводам правительства Великобритании, ответственность за отравление в Солсбери в начале марта бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ. На чем еще, помимо этого факта, основываются выводы британских властей, не пояснялось.

Мэй заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В ответ на это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступ к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.

Еще более решительной в высказываниях была официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвавшая Великобританию обойтись без запугивания и не говорить на языке ультиматумов.

"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе?", - сказала Захарова накануне вечером в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Сегодня утром Лавров констатировал, что Москва так и не получила никакого официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении в Солсбери. Российские дипломаты сетовали на то, что о претензиях Лондона они узнавали из СМИ, а не по официальным каналам.