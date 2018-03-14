Минпромторг РФ заявил о выполнении Россией Конвенции о запрещении химоружия

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия закрыла свою военно-химическую программу более 30 лет назад и полностью выполняет свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химоружия, заявили в Минпромторге РФ.

"Российская Федерация закрыла свою военно-химическую программу еще в середине 80-х годов прошлого столетия и всецело привержена своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия", - заявили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ведомства.

"Минпромторг России последовательно выступает за точное следование положениям Конвенции всеми государствами-участниками и готов совместно работать с Великобританией и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия - ИФ)", - заявили в Минпромторге РФ, комментируя выступление британского премьера Терезы Мэй.

Ранее в среду британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что сообщила в ОЗХО о том, что Россия использовала нервно-паралитическое вещество при отравлении Скрипаля. "Мы работаем вместе с полицией над тем, чтобы ОЗХО могла провести независимую проверку полученных нами данных", - добавила премьер-министр Великобритании.

Как отметили в пресс-службе российского ведомства, в рамках конвенционных обязательств "Минпромторг России, выполняющий функции Национального органа Российской Федерации по выполнению Конвенции о запрещении химического оружия, регулярно предоставлял в ОЗХО объявления о своих запасах химического оружия (требования статьи III Конвенции), информацию о хранении и уничтожении химического оружия (требования статьи IV Конвенции), ежегодные объявления по промышленности (статья VI Конвенции), доклады о прогрессе, достигнутом в направлении полного уничтожения запасов химического оружия".

"Россия полностью уничтожила имевшиеся запасы химического оружия, что подтверждено Техническим секретариатом ОЗХО", - подчеркнули в Минпромторге.

Мэй также заявила в среду, что Россия не предоставила никаких убедительных объяснений в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также сказала о наличии у РФ "необъявленной программы по химическому оружию". "Они не предоставили убедительного объяснения, которое могло бы позволить предположить, что они потеряли контроль над нервно-паралитическим веществом, и о том, как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России есть необъявленная программа по химическому оружию в нарушение международного законодательства", - сказала Мэй.

5 марта в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом были госпитализированы работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль ранее получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Через неделю после этого Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.