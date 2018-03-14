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Премьер Словакии предложил президенту отправить его в отставку из-за убийства журналиста

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он готов покинуть свой пост из-за кризиса, который разразился в стране после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты, сообщает в среду "Би-Би-Си".

"Сегодня я сообщил президенту республики о готовности уйти в отставку. Если президент примет ее, я готов уйти завтра", - сказал он.

В свою очередь словацкие СМИ отмечают, что Фицо выдвинул президенту Словакии Андрею Киске несколько условий, при которых он готов уйти в отставку. В частности, он просит обеспечить неизменность результатов парламентских выборов 2016 года и текущее распределение сил в парламенте. Также он просит сохранить договоренности парламентской коалиции, то есть фактически новым премьером станет тот, кого предложит партия Фицо Smer ("Курс - социальная демократия").

В конце февраля стало известно, что в населенном пункте Велка Мача близ Братиславы в одном из домов обнаружены тела журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Куциак проводил журналистское расследование о связях итальянской мафиозной организации Ндрангета со словацкими политиками и бизнесменами. Эта работа осталась не завершенной.

После убийства об отставке объявил министр культуры Словакии Марек Мадарич. Он заявил, что после случившегося не может "спокойно сидеть в министерском кресле". 12 марта объявил об отставке министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк.

Теги: Словакия, Ян Куциак
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