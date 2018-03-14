Посольство РФ в Лондоне констатировало "понижение температуры" отношений между странами

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Лондоне с иронией отреагировали на решение Великобритании выслать 23 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

"Температура российско-британских отношений опустилась до отметки -23 градуса, но мы не боимся", - говорится в сообщении, размещенном в среду в твиттере российской дипмиссии.

The temperature of 🇷🇺 🇬🇧 relations drops to ➖2️⃣3️⃣, but we are not afraid of cold weather. pic.twitter.com/mand9YyoaE — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 14 марта 2018 г.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку. Она отметила, что это выдворение станет самым крупным более чем за 30 лет. Британское правительство решилось на него из-за дела Сергея Скрипаля, к отравлению которого, по версии Лондона, причастна Москва.