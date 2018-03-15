В США учитель случайно ранил школьника из пистолета на уроке безопасности

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Калифорнии учитель случайно ранил школьника выстрелом из пистолета во время урока по общественной безопасности, сообщает в среду местный телеканал KTVU.

Занятие проводил преподаватель Дэннис Александер, который также является сотрудником местной полиции и заместителем мэра города Сисайд. Во время урока он направил оружие в потолок и произвел выстрел (как сообщается, для того, чтобы убедиться, что оно разряжено). В результате рикошетом был ранен 17-летний школьник: точно неизвестно, пострадал ли он от пули, или от обломков, упавших с потолка. Его травмы оказались поверхностными.

Еще двух учеников незначительно задело кусками штукатурки.

На время расследования Александера отстранили от работы в школе и в полиции.

В Калифорнии запрещено ношение оружие в школах, однако для некоторых офицеров полиции, имеющих специальные разрешения, могут быть сделаны исключения из этого правила.

Ранее Белый дом рекомендовал обучить всех учителей США обращению с огнестрельным оружием. Дональд Трамп также высказывал идею о массовом вооружении преподавателей. Это произошло после того, как 19-летний подросток застрелил 17 человек в школе Паркленда во Флориде. После этого власти штата разрешила учителям носить оружие в школах.