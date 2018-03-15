Премьер-министр Словении собрался в отставку

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словении Миро Церар сообщил, что подает в отставку, передает информагентство Associated Press.

"Силы из прошлого не дают нам работать для будущих поколений. Я подаю в отставку", - заявил он журналистам на пресс-конференции.

Одной из главных причиной такого решения стало постановление верховного суда страны, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобрившее строительство железной дороги Копер - Дивача. Этот проект был основным инфраструктурным объектом правительства Церара. Словенская оппозиция сумела доказать через суд, что проект стоимостью в €1 млрд слишком дорог для бюджета.