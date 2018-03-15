Что случилось этой ночью: четверг, 15 марта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия и Великобритания не смогли найти общий язык на экстренном заседании Совбеза ООН по "делу Скрипаля". Представитель Лондона обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия. В ответ постпред РФ сказал, что химикат "Новичок", которым отравили экс-полковника ГРУ, скорей всего произвели в Великобритании, а покушение на Скрипаля назвал провокацией против России накануне выборов президента и Чемпионата мира по футболу.

- Обвинения Лондона поддержали в США, поприветствовав решение о высылке из страны 23-х российских дипломатов. Госдеп также выпустил заявление, приуроченное к годовщине присоединения Крыма к России, осудив поездку президента РФ Владимира Путина на полуостров.

- Во Флориде разбился истребитель ВМС США F/A-18, экипаж, состоявший из двух человек, погиб.

- С лета 2018 года на российских дорогах начнет появляться новая разметка желтого и синего цветов, а также новые условные обозначения.