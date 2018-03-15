Аналитик CNBC согласился стать экономическим советником Трампа

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Аналитик и тележурналист канала CNBC Лоуренс Кадлоу принял предложение президента США Дональда Трампа стать новым экономическим советником президента. Об этом Кадлоу заявил в среду агентству Associated Press.

"По словам Кадлоу, Трамп предложил ему должность во вторник в ходе телефонного разговора, и он согласился", - сообщает агентство.

Ранее о том, что Трамп планирует назначить Кадлоу на эту должность, сообщал CNBC. По его данным, Трамп может объявить о своем решении уже в четверг.

Гэри Кон заявил об отставке с поста экономического советника президента 7 марта. Тогда СМИ писали, что jy уходит в отставку в связи с разногласиями с Трампом из-за введения пошлин на сталь и алюминий.

У Кадлоу нет ученой степени в области экономики. В Рочестерском университете он получил степень бакалавра исторических наук, в Принстоне изучал политику и экономику, однако так и не достиг степени магистра. Тем не менее, он работал экономистом в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в Управлении по административным вопросам и бюджету при президенте Рональде Рейгане. Также он был сотрудником ряда частных финансовых компаний; в 1994 году он был уволен из банка Bear Stearns за употребление кокаина.

С 2002 года Кадлоу вел различные передачи на CNBC; последней такой передачей была Kudlow Report, выходившая с 2009 по 2014 год. В настоящее время он регулярно появляется на телеканале в качестве аналитика.

Кадлоу поддерживал кандидатуру Трампа в ходе его президентской кампании и выступал за многие его инициативы, включая налоговую реформу и смягчение регулирования финансовой сферы. Тем не менее, в отличие от президента, он известен как сторонник свободной торговли, а именно это считается основной причиной отставки Кона.