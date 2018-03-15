В МИД РФ напомнили о заслуге России в договоренности о саммите США/КНДР

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Москва сыграла свою роль в процессах, которые привели к договоренностям о проведении американо-северокорейского саммита, заявляют в МИД РФ.

"Разумеется, это суверенное решение двух стран. Тем не менее Россия постоянно и настойчиво призывала и Вашингтон, и Пхеньян как можно скорее приступить к диалогу, к прямому обсуждению всего комплекса двусторонних отношений", - сказал "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Думаю, что наши обращения возымели действие на обе стороны, помогли им понять, что иного пути, кроме дипломатического решения, не существует. Так что относим нынешнее позитивное развитие ситуации и на свой счет", - отметил он.

Замминистра добавил, что спецпредставитель президента Южной Кореи Чон Ый Ен, посетивший во вторник Москву, "выразил благодарность российской стороне за ее последовательные усилия по нормализации ситуации".