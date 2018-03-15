Главные новости
В РоссииОпасные производства решили не закрываться на время ЧМ-2018В миреПостпред РФ при ООН назвал убийство Скрипаля невыгодным для РоссииВ миреГосдеп США осудил визит Путина в Крым
В мире

Турецкие ВВС нанесли удары по курдам на севере Ирака

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Турецкие ВВС нанесли серию авиаударов по позициям бойцов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

По информации военного командования, авиацией уничтожены "восемь целей". Удары, совершенные турецкими ВВС накануне, пришлись по районам Хакурк и Зап.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара активизирует борьбу с террористами в Ираке.

"Вооруженные силы Турции наносят удары по объектам террористов на севере Ирака. Скоро Турция нанесет решительный удар по террористам в Ираке", - сказал он, отметив, что турецкая армия использует любую возможность для того, чтобы выявить "террористические гнезда" в этом регионе.

Теги: Турция, Ирак
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Париж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательствПариж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательств
Пресс-секретарь Макрона заявил, что Франция хочет дождаться подтверждений вины России и только затем примет решениеПодробнее
 Госдеп США осудил визит Путина в КрымГосдеп США осудил визит Путина в Крым
Посольство РФ в Вашингтоне назвало реакцию ведомства "беспрецедентно надрывной и желчной"Подробнее
 Постпред РФ при ООН назвал убийство Скрипаля невыгодным для РоссииПостпред РФ при ООН назвал убийство Скрипаля невыгодным для России
Он расценил отравление в Солсбери как провокацию накануне выборов президента и ЧМ по футболуПодробнее
 Лондон обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химоружияЛондон обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия
Представитель Великобритании заявил, что Россия потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом "Новичок", которым был отравлен Сергей СкрипальПодробнее
Лондон жестко ответил на отравление Скрипаля. ОбобщениеЛондон жестко ответил на отравление Скрипаля. Обобщение
Однако довести антироссийские санкции до "иранского уровня" Великобритании вряд ли удастся, во всяком случае в одиночкуПодробнее
 МИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФМИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ
Также президенту страны предложат вывести Украину из органов СНГПодробнее
 Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровнеБритания заморозит контакты с Россией на высоком уровне
Также будет отозвано приглашение Сергея Лаврова в ЛондонПодробнее
 Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатовМэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
Всех их Лондон считает незаявленными офицерами разведкиПодробнее
 Sky News сообщил о готовящейся высылке российских дипломатов из ВеликобританииSky News сообщил о готовящейся высылке российских дипломатов из Великобритании
Телеканал отмечает, что число выдворенных из страны дипломатов будет "значительным"Подробнее
 Посольство РФ в Лондоне запросит консульский доступ к дочери СкрипаляПосольство РФ в Лондоне запросит консульский доступ к дочери Скрипаля
Пострадавшая в результате отравления нервно-паралитическим веществом продолжает оставаться в больницеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 марта6 фото
14 марта
Фотохроника 14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОпасные производства решили не закрываться на время ЧМ-2018В миреПостпред РФ при ООН назвал убийство Скрипаля невыгодным для РоссииВ миреГосдеп США осудил визит Путина в КрымВ миреПариж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательствВ РоссииУчастники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению СобчакВ миреМИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ

МЧС предупредило о нескольких магнитных бурях в марте

Российские керлингисты не смогли выйти в полуфинал Паралимпиады

Путин рассказал о своем понимании счастья

Роскомнадзор внес в запрещенный список 858 страниц сайтов с поддельными билетами на ЧМ-2018

Акции "Мегафона" обновили исторический минимум

Патрульная машина ГИБДД насмерть сбила пьяного пешехода в Марий Эл

В Мурманске задержали группу сторонников Навального

Организатор тренинговой компании в Петербурге пропал из-под домашнего ареста

Глава Федерации керлинга России нашел связь между делами Крушельницкого и Скрипаля

Взрывотехники изъяли подозрительные цилиндры на автозаводе в Москве

Иностранные инвесторы стали основными покупателями акций "Интер РАО" в рамках SPO

Фонд Харпер Ли подал в суд на авторов спектакля "Убить пересмешника"

Полуторагодовалая девочка разбилась насмерть после падения из окна в Кисловодске

Statoil сменила название на Equinor

Возбуждено дело о смерти жительницы Поморья на улице после отказа в госпитализации

Прощание с Олегом Табаковым

Прощание с Олегом Табаковым7 фото

Рубль немного укрепился к доллару и евро при открытии торгов

В Сочи нашли тело пропавшей пятилетней девочки

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Совет директоров "Мегафона" рекомендовал не выплачивать дивиденды в 2018 году

Главу скандального стартапа Theranos оштрафовали на полмиллиона долларов

Турецкие ВВС нанесли удары по курдам на севере Ирака

ЦБ РФ аннулировал лицензию у Вэлтон Банка

В Москве за ночь выпало 12% месячной нормы осадков

Выходца из АФК "Система" Каменского назвали кандидатом на пост финдиректора МТС

В Москве началось прощание с Олегом Табаковым

Грузовой Ан-12 потерял створку люка на вылете из Якутска

В МИД РФ напомнили о заслуге России в договоренности о саммите США/КНДР

Париж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательств

Париж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательствПресс-секретарь Макрона заявил, что Франция хочет дождаться подтверждений вины России и только затем примет решение Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru