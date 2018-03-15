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Меркель собралась вытеснить из парламента крайне правую "Альтернативу для Германии"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Лидер партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) и новоизбранный канцлер Германии Ангела Меркель в четверг заявила, что негативно относится к политической деятельности право-популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

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"Наша задача - решить проблемы тех избирателей, которые отдали свои голоса за АдГ в знак протеста (против политики ХДС - ИФ)", - сказала германский канцлер в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Это означает, что мы намереваемся уменьшить число членов АдГ (в парламенте - ИФ), и в идеале - совсем вытеснить их из Бундестага", - подчеркнула она.

При этом Меркель добавила, что основной задачей нового правительства остается выполнение предвыборных обещаний и оправдание ожиданий населения страны.

В настоящий момент право-популистская партия АдГ является третьей политической силой в Германии, которая за последние годы завоевала множество сторонников за счет протестных программных позиций. Члены АдГ постоянно критикуют внутриполитический и внешнеполитический курс, проводимый Берлином, в особенности - действия германских властей в миграционной сфере.

По итогам прошедших 24 сентября выборов, блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, СДПГ - 153 мандата с 20,5%, право-популистская АдГ - получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Альтернатива для Германии
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