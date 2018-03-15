Борис Джонсон увидел в отравлении Скрипаля попытку России запугать перебежчиков

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия применила при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля опаснейшее нервно-паралитическое вещество, чтобы жестко предупредить потенциальных перебежчиков, что Москва за подобные действия отомстит, считает глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Причина, по которой они решили использовать это нервно-паралитическое вещество, заключается в том, чтобы показать людям в разных структурах, которые думают или о том, чтобы стать перебежчиками, или о выборе другого жизненного пути, или о том, чтобы начать разделять другие ценности, что Россия за подобные вещи отомстит", - сказал британский министр в четверг в эфире радиостанции Би-би-си.

"Русские пытаются одновременно и отрицать это, и кичиться этим", - заметил он.

Джонсон охарактеризовал ответ Москвы на заявления Лондона о причастности РФ к данному делу как "самодовольный и саркастичный".

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров назвал хамскими и голословными обвинения Лондона в адрес Москвы в связи с "делом Скрипаля".

Накануне, 14 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия адекватно ответит на объявленные Лондоном меры в отношении Москвы. "Будут соответствующие, адекватные - я думаю, здесь не надо цепляться за слова - зеркальные, абсолютно соответствующие ситуации меры", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Ранее в британской полиции сообщили, что 4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту с отравлением пострадавших нервно-паралитическим отравляющим веществом из семейства "Новичок". Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.