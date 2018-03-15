Афганец при бегстве из плена талибов убил семь боевиков и ранил около 20

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Находившийся в плену у талибов на юго-востоке Афганистана мужчина убил семь боевиков и смог бежать. Об этом сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на заместителя начальника полиции провинции Пактика Абдул Рауфа Масуда.

По словам офицера, брат командира местной полиции Дурай Хана - Аваль Хан, находившийся в плену, смог выхватить у боевиков автомат и открыл по ним огонь. В результате было убито семь боевиков, еще 18 ранено.

Хану удалось бежать из плена на автомобиле талибов.

Сообщается, что инцидент произошел накануне ночью на территории уезда Гомаль.