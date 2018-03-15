Защита Саакашвили пожаловалась в ЕСПЧ на действия властей Украины

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Защита экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой, в которой просит признать незаконными действия органов власти Украины в отношении политика в части нарушения прав человека.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Руслан Чернолуцкий, защитники указывают на жестокое обращение с Саакашвили во время задержания и выдворения с территории Украины и противоправные действия президента Украины Петра Порошенко при лишении Саакашвили украинского гражданства.

Защита экс-президента Грузии также обжалует факты неоднократного задержания с декабря 2017 года без правовых оснований.

"Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко, используя служебные полномочия, пытался сформировать в обществе негативное мнение в отношении Михаила Саакашвили. Незаконными действиями власти Саакашвили был фактически лишен дальнейшего права на защиту собственных интересов в украинских судах", - отметил адвокат.

Чернолуцкий указал, что в поданной в ЕСПЧ жалобе изложены и другие обстоятельства, которые послужили основанием обращения в Европейский суд.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в иске к управлению миграционной службы в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. 5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, но 6 февраля защита Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд. Чорнолуцкий подчеркивал, что до завершения всех судебных процессов в отношении статуса М.Саакашвили у власти нет никаких оснований для экстрадиции или выдворения его из Украины.

12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В настоящее время Саакашвили находится в Нидерландах.