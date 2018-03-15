Слуцкий сообщил о возможности ответной высылки британских дипломатов из Москвы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия адекватно ответит на шаги Лондона в связи с "делом Скрипаля" и рассмотрит вопрос о высылке из Москвы британских дипломатов, но сворачивать гуманитарные контакты нельзя.

"Мы обязаны принять адекватные меры реагирования на возмутительные действия Лондона в связи с ситуацией по Скрипалю и, безусловно, пойдем на адекватные меры - рассмотрим вопросы высылки части аккредитованных в России британских дипломатов, ограничения сотрудничества с Лондоном", - сказал в интервью "Интерфаксу" в четверг Слуцкий.

Но, подчеркнул он, ответ должен быть "без перебора". "Следует сохранить возможность дальнейшего диалога, мы не должны трогать гуманитарные контакты", - добавил политик.

Он уверен, что инцидент в Солсбери не подорвет возможности партнерства с теми, кто в Великобритании здраво оценивает ситуацию - "а такие силы есть в обеих палатах британского парламента, в политическом истэблишменте страны, в научной среде, в обществе в целом".

"У нас с ними тесные контакты, которые мы собираемся сохранять", - отметил Слуцкий.

По его мнению, полного разрыва отношений Москвы и Лондона очень хотели бы "стратегические друзья" России, а на самом деле - ее оппоненты в Вашингтоне и ряде европейских столиц. "Мы не должны поддаваться на провокации, цель которых - чтобы мы всюду и повсеместно хлопнули дверью. Думаю, что мы не сделаем такого подарка нашим оппонентам", - добавил глава комитета.

Глава британского правительства Тереза Мэй 14 марта объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку, в связи с "делом Скрипаля". Кроме того, по заявлению Мэй, Лондон будет замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, и британские власти будут тщательнее проверять въезжающих в страну россиян. При этом, по словам главы британского правительства, против России может быть принят "ряд секретных мер".

Ранее в британской полиции сообщили, что 4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту с отравлением пострадавших нервно-паралитическим отравляющим веществом из семейства "Новичок". Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.