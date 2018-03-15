Главные новости
В миреЛондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля веществаВ РоссииПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на ДубровкеВ РоссииПамфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимости
В мире Отравление Сергея Скрипаля

Слуцкий сообщил о возможности ответной высылки британских дипломатов из Москвы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия адекватно ответит на шаги Лондона в связи с "делом Скрипаля" и рассмотрит вопрос о высылке из Москвы британских дипломатов, но сворачивать гуманитарные контакты нельзя.

В миреЛондон жестко ответил на отравление Скрипаля. ОбобщениеЛондон жестко ответил на отравление Скрипаля. ОбобщениеЧитать подробнее

"Мы обязаны принять адекватные меры реагирования на возмутительные действия Лондона в связи с ситуацией по Скрипалю и, безусловно, пойдем на адекватные меры - рассмотрим вопросы высылки части аккредитованных в России британских дипломатов, ограничения сотрудничества с Лондоном", - сказал в интервью "Интерфаксу" в четверг Слуцкий.

Но, подчеркнул он, ответ должен быть "без перебора". "Следует сохранить возможность дальнейшего диалога, мы не должны трогать гуманитарные контакты", - добавил политик.

Он уверен, что инцидент в Солсбери не подорвет возможности партнерства с теми, кто в Великобритании здраво оценивает ситуацию - "а такие силы есть в обеих палатах британского парламента, в политическом истэблишменте страны, в научной среде, в обществе в целом".

"У нас с ними тесные контакты, которые мы собираемся сохранять", - отметил Слуцкий.

По его мнению, полного разрыва отношений Москвы и Лондона очень хотели бы "стратегические друзья" России, а на самом деле - ее оппоненты в Вашингтоне и ряде европейских столиц. "Мы не должны поддаваться на провокации, цель которых - чтобы мы всюду и повсеместно хлопнули дверью. Думаю, что мы не сделаем такого подарка нашим оппонентам", - добавил глава комитета.

Глава британского правительства Тереза Мэй 14 марта объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку, в связи с "делом Скрипаля". Кроме того, по заявлению Мэй, Лондон будет замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, и британские власти будут тщательнее проверять въезжающих в страну россиян. При этом, по словам главы британского правительства, против России может быть принят "ряд секретных мер".

Ранее в британской полиции сообщили, что 4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту с отравлением пострадавших нервно-паралитическим отравляющим веществом из семейства "Новичок". Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.

Теги: Госдума, Леонид Слуцкий, Великобритания, Сергей Скрипаль
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Генпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды СавченкоГенпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды Савченко
Ранее Луценко сообщил о доказательствах планирования депутатом теракта в Раде с применением гранат и минометовПодробнее
 Лондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля веществаЛондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля вещества
Как заявил глава МИД Великобритании, образец будет передан в ОЗХО для исследованияПодробнее
 Париж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательствПариж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательств
Пресс-секретарь Макрона заявил, что Франция хочет дождаться подтверждений вины России и только затем примет решениеПодробнее
 Госдеп США осудил визит Путина в КрымГосдеп США осудил визит Путина в Крым
Посольство РФ в Вашингтоне назвало реакцию ведомства "беспрецедентно надрывной и желчной"Подробнее
Постпред РФ при ООН назвал покушение на Скрипаля невыгодным для РоссииПостпред РФ при ООН назвал покушение на Скрипаля невыгодным для России
Он расценил отравление в Солсбери как провокацию накануне выборов президента и ЧМ по футболуПодробнее
 Лондон обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химоружияЛондон обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия
Представитель Великобритании заявил, что Россия потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом "Новичок", которым был отравлен Сергей СкрипальПодробнее
 Лондон жестко ответил на отравление Скрипаля. ОбобщениеЛондон жестко ответил на отравление Скрипаля. Обобщение
Однако довести антироссийские санкции до "иранского уровня" Великобритании вряд ли удастся, во всяком случае в одиночкуПодробнее
 МИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФМИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ
Также президенту страны предложат вывести Украину из органов СНГПодробнее
 Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровнеБритания заморозит контакты с Россией на высоком уровне
Также будет отозвано приглашение Сергея Лаврова в ЛондонПодробнее
 Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатовМэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
Всех их Лондон считает незаявленными офицерами разведкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Олегом Табаковым10 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Фотохроника 14 марта6 фото
14 марта
Фотохроника 14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля веществаВ РоссииПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на ДубровкеВ РоссииПамфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимостиВ РоссииОпасные производства решили не закрывать на время ЧМ-2018В миреГосдеп США осудил визит Путина в КрымВ РоссииУчастники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению Собчак

Минздрав опроверг возможность получить деньги в случае неиспользования услуг ОМС

Саудовская Аравия пригрозила создать ядерное оружие в случае его появления у Ирана

Международные резервы РФ со 2 по 9 марта выросли на $2,9 млрд

СКА и "Ак Барс" названы фаворитами на выход в финал Кубка Гагарина

На Украине россияне смогут проголосовать 18 марта в Киеве, Харькове, Одессе и во Львове

Задержанные в Калужской области сторонники ИГ признались в подготовке терактов

Уже более пяти тысяч человек покинули в четверг Восточную Гуту

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в российско-британских отношениях

Яков Смолий назначен главой Национального банка Украины

Слуцкий сообщил о возможности ответной высылки британских дипломатов из Москвы

ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"

Доля Сергея Галицкого в ритейлере сократилась до 3% Подробнее

В Петербурге 17 школьников госпитализированы после приема таблеток

НАТО пообещала Лондону помощь в расследовании отравления Скрипаля

В посольстве Великобритании в РФ сообщили о неизменности процесса выдачи британских виз

Интеррос закрыл сделку по покупке 2,1% Норникеля у Crispian

Рада утвердила отставку Гонтаревой с поста главы Нацбанка Украины

Более 4 тысяч мирных жителей выведено в четверг из Восточной Гуты

Защита Саакашвили пожаловалась в ЕСПЧ на действия властей Украины

Lyft и Magna будут вместе разрабатывать оборудование и ПО для беспилотных автомобилей

За выборами президента РФ проследят почти 1,5 тыс. иностранных наблюдателей

Азербайджан выдал России совершавшего в Чечне нападения на российских военных боевика

Афганец при бегстве из плена талибов убил семь боевиков и ранил около 20

Ударившийся при падении Михалков принял участие в теледебатах в поддержку Путина

Макрон в ближайшие дни объявит о мерах Франции по ситуации вокруг Скрипаля

Вратарь "Спартака" стал четвертым по числу пропущенных от Месси голов в ЛЧ

Генпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды Савченко

Генпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды СавченкоРанее Луценко сообщил о доказательствах планирования депутатом теракта в Раде с применением гранат и минометов Подробнее

Борис Джонсон увидел в отравлении Скрипаля попытку России запугать перебежчиков

Израильские военные арестовали 15 палестинцев на Западном берегу реки Иордан

Треть запасов "Роснефти" на Хатанге оказалась на суше в нераспределенном фонде

Путин пришел на церемонию прощания с Олегом Табаковым

Суд Японии обязал правительство и TEPCO выплатить компенсации из-за аварии на "Фукусиме-1"

Автопроизводителей обвинили в сокрытии данных о рисках подушек безопасности Takata

Найденные на юге Москвы похожие на бомбу цилиндры оказались картонными

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru