Главные новости
В миреЛондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляЭкономикаВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"В РоссииПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на Дубровке
В мире

Прокурор потребовал для сына экс-президента Молдавии 6,5 лет тюрьмы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Прокуроры требуют для сына бывшего президента Молдавии Петра Лучинского, бывшего депутата Кирилла Лучинского, обвиняемого в отмывании денег, 6,5 лет лишения свободы, сообщил журналистам после заседания суда в четверг прокурор Евгений Рурак.

В миреМладшего сына экс-президента Молдавии Лучинского задержали за отмывание денегЧитать подробнее

"Исходя из материалов дела, обвинители требуют приговорить Лучинского к шести с половиной годам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа. Также он должен заплатить штраф - 27,5 тыс. леев ($1500 долларов)", - сказал прокурор.

Кроме того, Лучинскому могут запретить занимать определенные должности в течение четырех лет.

Сын бывшего президента Молдавии Петра Лучинского, бывший депутат парламента Кирилл Лучинский был арестован 25 мая 2017 года по обвинению в отмывании денег. С тех пор он находится под домашним арестом.

По версии следствия, он скрытно управлял активами двух компаний и перевел на их счета в Лихтенштейне $440 тыс. Эти средства были получены в виде неблагополучных кредитов в 2012-2014 годах в Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. В тот период председателем Совета акционеров трех банков, которые были ликвидированы после кражи из них около 1 млрд долларов, был известный предприниматель Илан Шор (супруг певицы Жасмин).

Лучинский свою вину отрицает, подчеркивая, что не знал о сомнительном происхождении денег. Он утверждает, что раньше одалживал деньги Шору, а тот вернул долг. На одном из предыдущих заседаний суда Лучинский заявил, что знает о том, что "приговор уже написан по заказу нынешних властей Молдавии". Он не сомневается в том, что его дело носит политический характер.

С 2009 года младший сын бывшего молдавского лидера Кирилл Лучинский был депутатом парламента по спискам Либерально-демократической партии Молдавии, председатель которой, экс-премьер Влад Филат был осужден в 2016 году на девять лет по обвинению в коррупции. Лучинский сложил депутатский мандат в феврале 2017 года по собственной инициативе.

Старший сын экс-президента Лучинского Сергей в ноябре 2017 года был приговорен судом в Румынии к трем годам условно за шантаж.

Теги: Молдавия, Кирилл Лучинский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
США расширили санкционный список в отношении РФСША расширили санкционный список в отношении РФ
Санкции введены против сотрудников "фабрики троллей", Пригожина, ФСБ и сотрудников ГРУПодробнее
 Лондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляЛондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу Скрипаля
В свою очередь британский министр обороны заявил, что "России нужно отойти и заткнуться"Подробнее
 Генпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды СавченкоГенпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды Савченко
Ранее Луценко сообщил о доказательствах планирования депутатом теракта в Раде с применением гранат и минометовПодробнее
 Лондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля веществаЛондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля вещества
Как заявил глава МИД Великобритании, образец будет передан в ОЗХО для исследованияПодробнее
Париж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательствПариж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательств
Пресс-секретарь Макрона заявил, что Франция хочет дождаться подтверждений вины России и только затем примет решениеПодробнее
 Госдеп США осудил визит Путина в КрымГосдеп США осудил визит Путина в Крым
Посольство РФ в Вашингтоне назвало реакцию ведомства "беспрецедентно надрывной и желчной"Подробнее
 Постпред РФ при ООН назвал покушение на Скрипаля невыгодным для РоссииПостпред РФ при ООН назвал покушение на Скрипаля невыгодным для России
Он расценил отравление в Солсбери как провокацию накануне выборов президента и ЧМ по футболуПодробнее
 Лондон обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химоружияЛондон обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия
Представитель Великобритании заявил, что Россия потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом "Новичок", которым был отравлен Сергей СкрипальПодробнее
 Лондон жестко ответил на отравление Скрипаля. ОбобщениеЛондон жестко ответил на отравление Скрипаля. Обобщение
Однако довести антироссийские санкции до "иранского уровня" Великобритании вряд ли удастся, во всяком случае в одиночкуПодробнее
 МИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФМИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ
Также президенту страны предложат вывести Украину из органов СНГПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Олегом Табаковым10 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Фотохроника 14 марта6 фото
14 марта
Фотохроника 14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляЭкономикаВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"В РоссииПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на ДубровкеВ миреЛондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля веществаВ РоссииПамфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимостиВ миреГенпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды Савченко

Премьер Словакии ушел в отставку

Королева Великобритании разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Мнучин объяснил новые санкции против РФ "пагубной киберактивностью" Москвы

Тереза Мэй посетила Солсбери

В Думе предложили компенсировать зарплатные долги предприятий-банкротов за счет ФСС

США расширили санкционный список в отношении РФ

США расширили санкционный список в отношении РФСанкции введены против сотрудников "фабрики троллей", Пригожина, ФСБ и сотрудников ГРУ Подробнее

Косачев увидел в "деле Скрипаля" подготовку к применению силы против РФ

ВС РФ признал законной трансляцию послания президента и показ фильма "Путин"

Кержаков возглавил юношескую сборную России

Старт американской ракеты Antares к МКС перенесен с 1 на 9 мая

Хоккеисты сборной России дважды сыграют с Германией в апреле

Встречи финалистов Олимпиады-2018 состоятся в рамах Еврочелленджа в Сочи Подробнее

Школьники в Петербурге отравились нейролептиком

На американском сегменте МКС снова не удалось заменить блок управления питанием

Лондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу Скрипаля

Лондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляВ свою очередь британский министр обороны заявил, что "России нужно отойти и заткнуться" Подробнее

Экс-футболист сборной Испании Хаби Алонсо попал под следствие за неуплату налогов

Ему грозит до восьми лет тюремного заключения Подробнее

В управлении ФССП в Калининграде началась проверка заявлений о домогательствах

Националисты пообещали сорвать голосование в генконсульстве РФ в Харькове

Прокурор потребовал для сына экс-президента Молдавии 6,5 лет тюрьмы

"Траст" и Рост банк в ближайшее время будут докапитализированы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru