Прокурор потребовал для сына экс-президента Молдавии 6,5 лет тюрьмы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Прокуроры требуют для сына бывшего президента Молдавии Петра Лучинского, бывшего депутата Кирилла Лучинского, обвиняемого в отмывании денег, 6,5 лет лишения свободы, сообщил журналистам после заседания суда в четверг прокурор Евгений Рурак.

"Исходя из материалов дела, обвинители требуют приговорить Лучинского к шести с половиной годам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа. Также он должен заплатить штраф - 27,5 тыс. леев ($1500 долларов)", - сказал прокурор.

Кроме того, Лучинскому могут запретить занимать определенные должности в течение четырех лет.

Сын бывшего президента Молдавии Петра Лучинского, бывший депутат парламента Кирилл Лучинский был арестован 25 мая 2017 года по обвинению в отмывании денег. С тех пор он находится под домашним арестом.

По версии следствия, он скрытно управлял активами двух компаний и перевел на их счета в Лихтенштейне $440 тыс. Эти средства были получены в виде неблагополучных кредитов в 2012-2014 годах в Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. В тот период председателем Совета акционеров трех банков, которые были ликвидированы после кражи из них около 1 млрд долларов, был известный предприниматель Илан Шор (супруг певицы Жасмин).

Лучинский свою вину отрицает, подчеркивая, что не знал о сомнительном происхождении денег. Он утверждает, что раньше одалживал деньги Шору, а тот вернул долг. На одном из предыдущих заседаний суда Лучинский заявил, что знает о том, что "приговор уже написан по заказу нынешних властей Молдавии". Он не сомневается в том, что его дело носит политический характер.

С 2009 года младший сын бывшего молдавского лидера Кирилл Лучинский был депутатом парламента по спискам Либерально-демократической партии Молдавии, председатель которой, экс-премьер Влад Филат был осужден в 2016 году на девять лет по обвинению в коррупции. Лучинский сложил депутатский мандат в феврале 2017 года по собственной инициативе.

Старший сын экс-президента Лучинского Сергей в ноябре 2017 года был приговорен судом в Румынии к трем годам условно за шантаж.