Премьер Словакии ушел в отставку

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне политического кризиса в стране, связанного с убийством журналиста Яна Куциака и его невесты, сообщила в четверг германская газета Bild со ссылкой на заявление президента страны Андрея Киски.

Преемником Фицо на посту премьера стал вице-премьер Петер Пеллегрини.

Словацкие СМИ сообщали, что Фицо выдвигал президенту несколько условий, при которых он готов уйти в отставку. В частности, он просил обеспечить неизменность результатов парламентских выборов 2016 года и текущее распределение сил в парламенте. Также он просил обеспечить сохранность договоренности парламентской коалиции, что значит, что новым премьер-министром станет тот, кого предложит партия Фицо Smer ("Курс - социальная демократия").

В конце февраля стало известно, что в населенном пункте Велка Мача близ Братиславы в одном из домов обнаружены тела Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

На момент убийства Куциак проводил журналистское расследование, и оно осталось незавершенным. Журналист изучал вопрос о том, что итальянская мафиозная организация Ндрангета, вероятно, переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками.

После убийства Куциака о своей отставке объявил министр культуры Словакии Марек Мадарич. Он заявил, что после случившегося не может "спокойно сидеть в министерском кресле". Кроме того, 12 марта объявил об отставке министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк.