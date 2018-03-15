Взрыв произошел на химическом заводе в Техасе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На химическом заводе в американском городе Крессон (штат Техас) произошел взрыв, передает в четверг американский телеканал CBS.

В результате взрыва одно из производственных помещений завода охватил пожар.

Workers injured in liquid chemical plant explosion in Texas https://t.co/To0Pu1Dvmb — Daniel Horowitz (@DHintheLionsDen) 15 марта 2018 г.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, но тушение пожара осложнено тем, что пока неизвестно, какие именно химикаты горят. Ожидается прибытие экспертов-химтехнологов.

По первоначальным данным местной полиции, в результате взрыва серьезно пострадал один человек, еще один числится пропавшим без вести.