Савченко готова вернуть Порошенко высшую госнаграду Украины

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Надежда Савченко готова возвратить президенту Петру Порошенко орден "Золотая звезда" героя Украины.

"Я отдам ему звезду героя", - заявила Савченко в программе "Право на власть" эфире телеканала "1+1" в ночь с четверга на пятницу, отвечая на вопрос ведущей, готова ли она отдать орден.

Савченко подчеркнула, что сделает это с удовольствием, если встретится с президентом, но к нему "не так легко попасть".

Порошенко вручил Савченко высшую государственную награду - орден "Золотая звезда" героя Украины в мае 2016 года.

В четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную раду представление об аресте Савченко. Ее подозревают в организации теракта в здании Рады, для которого готовились гранаты и минометы.