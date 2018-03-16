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На западе Ирака потерпел крушение американский военный вертолет

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американский военный вертолет потерпел крушение на западе Ирака недалеко от сирийской границы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на возглавляемую США коалицию.

"Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды следуют к месту падения судна. Для установления причины инцидента будет начато расследование", - сообщает коалиция.

На борту военного вертолета типа HH-60 Black Hawk находились семь человек. По предварительным данным, судно не было сбито.

Теги: Ирак, США
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