Украинский нацбанк продлил санкции в отношении банков с российским капиталом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины (НБУ) во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороне от 1 марта"О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ банк" и ПАО "БМ банк" (все - Киев).

Как сообщается на сайте центробанка, соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 1 октября 2015 года № 654", которое вступает в силу с 16 марта.

Согласно документу, указанным банкам запрещено осуществлять любые операции, предусматривающие перечисление средств или вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц.

"Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках. Они также делают невозможным вывод банками капитала из Украины в пользу материнских банков и других связанных лиц", - отмечает НБУ.

Помимо этого, постановлением уточняются сроки предоставления банками информации по форме № 217 "Отчет о банковских счетах и остатке средств на этих счетах физических и юридических лиц, в отношение которых Украиной применены ограничительные меры (санкции), и о намерениях осуществления финансовых операций такими лицами/в пользу таких лиц".

Как сообщалось, 1 марта СНБО Украины продлил санкции в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года. Соответствующее решение введено в действие указом президента Петра Порошенко от 6 марта.

Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Промивенстбанк, ПИБ, Киев) основан в 1992 году. Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) владеет 99,7% его акций. ВТБ банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%). БМ Банк основан в 2005 году, ВТБ получил над ним контроль после покупки российского Банка Москвы.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов Сбербанк занимал шестрое место (42,363 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков, ПИБ - 11-е (20,091 млрд грн), ВТБ банк - 16-е (11,499 млрд грн) и БМ банк - 35-е (1,148 млрд грн).