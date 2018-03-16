Девятый раунд переговоров по Сирии в Астане состоится в середине мая

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Страны-гаранты режима перемирия в Сирии - Россия, Иран и Турция - договорились провести девятый раунд переговоров в Астане в середине мая, говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД трех стран в столице Казахстана.

"Решили провести следующий раунд астанинских переговоров на высоком уровне в середине мая", - говорится в заявлении.

Предыдущая встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса прошла 21-22 декабря 2017 года.

Между тем 4 апреля в Стамбуле пройдет встреча лидеров РФ, Турции и Ирана. Намеченный саммит окажет позитивное воздействие на обстановку на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу по итогам встречи глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии.

"Мы договорились о подготовке очередного, запланированного на 4 апреля саммита лидеров тройки - трех президентов (России, Ирана, Турции - ИФ), который приобретает особое значение на нынешнем этапе и призван еще более укрепить нашу координацию во имя достижения справедливого мира в Сирии. И я убежден, когда будет достигнута эта цель, в значительной степени это поможет оказать позитивное воздействие на обстановку в регионе Ближнего Востока в целом", - заявил Лавров.