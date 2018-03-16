За четверг из Восточной Гуты вышли свыше 12 тыс. человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Более 12 тысяч человек в четверг вышли из сирийской Восточной Гуты по гуманитарным коридорам, сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Несмотря на всю поднятую вокруг Восточной Гуты шумиху, мы продолжаем работу по содействию сирийским властям в деле вывода мирных граждан, обеспечения доступа гуманитарных конвоев, эвакуации больных и раненых, и эта работа дает очевидные результаты: только за вчерашний день из Восточной Гуты вышли свыше 12 тыс. человек, в город Дума заведен конвой ООН и МККК, доставивший 137 тонн гуманитарных грузов", - заявил министр по итогам встречи с главами Турции и Ирана в Астане.

При этом он отметил, что "любое использование силы в отношении Дамаска на основе надуманных предлогов недопустимо". "Прозвучавшая недавно угроза нанесения односторонних военных ударов Соединенными Штатами по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химоружия, неприемлемо и недопустимо", - заявил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что об этом "со всей четкостью было заявлено американским представителям по дипломатическим и военным каналам".