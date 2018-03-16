Восточную Гуту с утра пятницы покинули почти 2 тысячи человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Почти две тысячи жителей покинули Восточную Гуту с утра пятницы, сообщили в Минобороны России.

"С утра 16 марта населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хаззэ покинули 1972 человека, в основном это старики, женщины и дети", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

В Минобороны сообщили, что более 13 тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту за последние двое суток.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что за четверг, 15 марта, из Восточной Гуты вышли более 12 тысяч человек. "Несмотря на всю поднятую вокруг Восточной Гуты шумиху, мы продолжаем работу по содействию сирийским властям в деле вывода мирных граждан, обеспечения доступа гуманитарных конвоев, эвакуации больных и раненых, и эта работа дает очевидные результаты: только за вчерашний день из Восточной Гуты вышли свыше 12 тысяч человек, в город Дума заведен конвой ООН и МККК, доставивший 137 тонн гуманитарных грузов", - заявил министр по итогам встречи с главами Турции и Ирана в Астане.