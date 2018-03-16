Комиссия Интерпола вернется к вопросу об объявлении Родченкова в розыск

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона намерена добиваться включения в список разыскиваемых по линии Интерпола информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в этом году генеральный секретариат Интерпола решил не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер.

"Представители правоохранительных органов РФ в Интерполе подали жалобу на это решение в апелляционном порядке, и в ближайшее время специальная комиссия международной полицейской организации вновь вернется к этому вопросу", - сказал собеседник агентства.

По его данным, запрос на задержание и экстрадицию Родченкова российских правоохранительных органов был направлен в Интерпол в октябре прошлого года, однако в январе этого в этой просьбе было отказано.

Родченков стал информатором ВАДА, которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате сборная России была отстранена от Игр-2018 в Пхенчхане, а российским спортсменам разрешили выступать в ОИ лишь под нейтральным флагом. Российские власти неоднократно отвергали обвинения в создании системы допинга.

В отношении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории в настоящее время расследуется два уголовных дела в Следственном комитете - по ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Тем временем, как заявил "Интерфаксу" 19 февраля адвокат Алексей Скляренко, МВД расследует в отношении Родченкова уголовное дело по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ). При этом обвинение заочно ему предъявлено только по 201-й и 234-й статьям, отметил защитник.

Российские правоохранительные органы намерены добавиться его экстрадиции в РФ из США, где он, по некоторым данным, находится в настоящий момент.