Ученые узнали о двукратном наследовании генов денисовцев людьми современного типа

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Люди современного типа скрещивались с денисовскими людьми дважды, выяснили американские генетики, которые проанализировали ДНК 5639 жителей Евразии и Океании, пишет сайт N+1 со ссылкой на журнал Cell. Ученые выяснили, что предки жителей современных Китая и Японии скрещивались с денисовцами из двух популяций - алтайской и неизвестной второй.

Неандертальцы и денисовцы считаются отдельными видами (по другой версии - подвидами) древних людей. Неандертальцы жили в Европе и Центральной Азии и вымерли около 30 тысяч лет назад, оставив многочисленные останки и артефакты. О денисовцах известно гораздо меньше. От них практически не осталось следов (до сих пор обнаружены только три коренных зуба и фаланга пальца), которые найдены в одном месте — Денисовой пещере на Алтае. Собственно, новый вид людей обнаружили генетики, отсеквенировав ДНК из фаланги пальца и обнаружив в митохондриальном, и в ядерном геноме существенные отличия от геномов людей современного типа и неандертальцев.

Сапиенсы, которые мигрировали из Африки в Евразию около 70-75 тысяч лет назад, по пути скрещивались и с неандертальцами, и с денисовцами. В геноме всех современных популяций, кроме жителей тропической Африки, найдено около двух процентов неандертальских генов. У меланезийцев и австралийских аборигенов может быть 3-5 процентов генов, унаследованных от денисовцев.

Чтобы понять эволюционные последствия смешения разных видов людей, нужно определить, какие гаплотипы и аллели были унаследованы людьми современного типа от вымерших. Генетики из Вашингтонского университета под руководством Шэрон Браунинг доработали алгоритм, который позволяет определять участки архаичной ДНК в геноме современных людей. При этом для корректной работы алгоритма не нужен референтный геном, хотя если он есть, исследователи могут заметить интересные закономерности и более углубленно изучить эволюцию разных групп людей. Алгоритм сравнивает последовательности ДНК двух современных популяций, одна из которых родственна предкам другой, и ее представители, скорее всего, не смешивалась с древними людьми. Так, например, авторы статьи проверяли наличие неандертальских генов у европейцев, и для сравнения брали геномы африканского народа йоруба, предки которых не смешивались с неандертальцами.

Исследователи сравнили с помощью алгоритма 5639 геномов жителей Евразии, Африки, Папуа-Новой Гвинеи и Центральной Америки, а также единственный известный на сегодняшний день геном денисовской девочки и несколько неандертальских геномов, в том числе геном неандертальца, жившего на Алтае.

Оказалось, что предки жителей Японии и трех народностей, населяющих Китай, по всей видимости, смешивались с денисовцами дважды. В геноме у жителей Восточной Азии ученые нашли участки архаичной ДНК, унаследованные от денисовцев, родственных девочке с Алтая, чей геном был отсеквенирован, и от второй, неизвестной популяции. Авторы работы подтвердили наличие денисовской ДНК у папуасов и жителей Южной Азии, которые, по-видимому, скрещивались с древними людьми один раз. С другой стороны, ученые не нашли доказательств второй волны скрещивания неандертальцев и людей современного типа, жителей Восточной Азии, возможность которой предполагали другие исследователи.

"Мы предполагаем, что смешение с денисовцами произошло вскоре после того, как люди около 50 тысяч лет назад покинули Африку. Но мы не знаем, где это случилось", - объясняет Шэрон Браунинг.

Недавно палеогенетики научились распознавать ДНК неандертальцев и денисовцев не имея на руках самих останков. Оказалось, что небольшие количества митохондриальной ДНК можно выделить из осадочных пород пещер, где были стоянки древних людей.