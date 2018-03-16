Снайперы боевиков были уничтожены при попытке сорвать вывод населения из Восточной Гуты

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Уничтожены снайперы боевиков, которые пытались помешать выходу населения из Восточной Гуты, сообщили российские военные.

"Сегодня боевики приняли попытку срыва выхода мирных жителей из населенного пункта Хаммурия. Несколько снайперов открыли прицельный огонь по выходящему населению. Принятыми мерами снайперы боевиков были уничтожены, вывод мирных жителей возобновлен", - сказали в пятницу в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Согласно сообщению ЦПВС, поступившему в "Интерфакс", за время действия гумпаузы из Восточной Гуты вышли свыше 14,5 тысяч человек, с утра 16 марта район покинули 3 326 человек.

Ранее в пятницу источник в российской делегации на трехсторонней министерской встрече России, Ирана и Турции в Астане сообщил "Интерфаксу", что правительственные силы Сирии на сегодняшний день контролируют 60% территории Восточной Гуты.