Число пострадавших на канатной дороге курорта в Грузии возросло до 11

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек пострадали в результате аварии, произошедшей на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури. Как сообщил журналистам директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Минздрава Грузии Автандил Талаквадзе, семь иностранных граждан, получивших повреждения, на вертолете и реанимобилях доставлены в Тбилиси.

По его словам, по последним данным, пострадали шесть граждан России, четверо граждан Украины и одна гражданка Швеции.

По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия, после чего кресла вдруг стремительно начали скатываться назад и врезались друг в друга, в результате чего люди стали падать с высоты на снег.

Между тем, в компании Energo-Pro Georgia опровергли информацию о том, что авария могла быть вызвана отключением электроэнергии, там заявили журналистам, что на курорте Гудаури "никакого аварийного отключения электроэнергии или изменения параметров напряжения не было".

Позже заявление энергокомпании подтвердил руководитель "Компании горных курортов Грузии" Александр Онопришвили, по словам которого, отключения электроэнергии в Гудаури не было. "Электроэнергия отключилась лишь на самой канатке. Причина пока не известна, но все виновные в этом понесут ответственность", - сказал он журналистам.

В связи с происшедшим, МВД Грузии начало следствие по статье 275 УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".