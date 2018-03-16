Меркель исключила бойкот ЧМ по футболу в России странами ЕС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Германия и Европа в целом не планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Сейчас речь не идет о бойкоте чемпионата мира по футболу", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине в пятницу.

Ранее канцлер ФРГ заявила, что Европейский союз должен поддерживать связи с Россией, несмотря на инцидент со Скрипалем.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. В Москве отвергают эти обвинения.

Ранее в Великобритании прозвучали предложения в качестве реакции на отравление Скрипаля оказаться от участия сборной Англии в ЧМ-2018. Так глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация с отравлением бывшего полковника ГРУ может повлиять на участие Великобритании в предстоящем чемпионате мира по футболу. Впрочем в британском МИДе уточнили, что слова Джонсона касались политиков, а не английских футболистов.

Кроме того, бывший вице-премьер и лидер либеральных демократов Ник Клегг отмечал, что "нельзя как ни в чём не бывало продолжать подготовку к чемпионату мира. Нельзя отправлять наши команды на ЧМ, если доказано, что это намеренная атака против страны".

В итоге было принято решение выслать из Великобритании 23 дипломатов. Кроме того, как заявила Мэй, члены правительства и представители королевской семьи откажутся от поездки в Россию.



В случае бойкота турнира, стране грозит штраф и автоматический пропуск следующего чемпионата мира. Англия была одним из претендентов на проведение чемпионата мира 2018 года.