Аваков пообещал не допустить россиян в дипучреждения РФ на Украине 18 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений на Украине для участия в выборах президента РФ.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах... Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", - написал Аваков в своем фейсбуке.

Накануне сообщалось, что на территории Украины откроются четыре участка для голосования во время проведения выборов президента РФ.

"Голосование будет проходить 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России на Украине", - говорилось в сообщении посольства РФ в Киеве.

Участки будут открыты на территории посольства РФ в Киеве, в помещениях генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

Однако украинские националисты уже несколько дней анонсируют протестные акции в день выборов президента РФ. Так, в воскресенье активисты "ВО "Свобода", Правого сектора (запрещена в РФ - ИФ), Нацкорпуса и других организаций правого толка намерены провести акцию возле генконсульства Российской Федерации в Харькове.