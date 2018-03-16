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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Высылаемые российские дипломаты покинут Великобританию 20 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - 23 российских дипломата покинут Великобританию 20 марта, передает в пятницу телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва отвергает эти обвинения. Тем временем 14 марта премьер Великобритании объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов.

Ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что значительная часть дипломатов, которые выдворяются из Великобритании по решению властей этой страны, уедут в Москву на следующей неделе.

В интервью "России 24" посол также отметил, что в результате высылки по решению британских властей российских дипломатов персонал посольства значительно сократится. "Без всякого сомнения, это (высылка российских дипломатов) окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

"Для такого небольшого посольства, по сравнению с другими европейскими государствами, это достаточно много, но это жизнь. Соответственно мы будем работать и в уменьшенном составе", - отметил Яковенко.

Теги: Великобритания, РФ, Сергей Скрипаль
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