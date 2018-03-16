Скотланд-Ярд признал смерть Николая Глушкова убийством

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Великобритании начали расследование дела об убийстве соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

"Контртеррористическая группа Службы столичной полиции, которая с самого начала ведет расследование, в настоящий момент расценивает смерть господина Глушкова как убийство", - отмечается в заявлении, обнародованном в пятницу.

Согласно заявлению, смерть Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи". О его смерти стало известно 13 марта.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что открывает уголовные дела по факту убийства гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне, а также покушения на умышленное убийство гражданки РФ Юлию Скрипаль, совершенного общеопасным способом в Солсбери.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, признав его виновным по делу о хищении свыше $122 млн у "Аэрофлота". Также с бывшего топ-менеджера суд взыскал по иску "Аэрофлота" $122,6 млн.

Как было установлено следствием и судом, Глушков в составе преступной группы вместе с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. В результате полученные $122,654 млн были похищены.

Борис Березовский был найден мертвым в марте 2013 года в его доме в Лондоне. Согласно официальным выводам Скотланд-Ярда, он покончил с собой.